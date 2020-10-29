這下子暴龍23歲前鋒泰倫斯戴維斯真的闖禍了！根據美國八卦媒體《TMZ》搶先爆料，戴維斯在美國時間27日，遭到指控用拳頭多次毆打前女友臉部，衝突地點就在兩人居住的紐約曼哈頓市中心附近，他也隨即被曼哈頓警方逮捕到案。

根據《TMZ》描述當時場景，泰倫斯戴維斯不知道為何跟前女友在街頭爆發衝突，更因他的前女友拒絕停止用手機拍攝衝突過程，兩人爭吵進一步升級，戴維斯不僅搶走手機，更直接砸碎螢幕，目前警方以輕度襲擊與毀損財物逮捕他。

暴龍隨隊記者李文伯格隨即報導，暴龍官方第一時間發布聲明稿，強調已經了解相關報導，且正在蒐集更多資訊，然後才會決定如何處置，畢竟泰倫斯戴維斯下季跟暴龍的合約仍屬無保障，要等到下個月自由市場開放才轉全額保障合約。

去年NBA選秀會落選的泰倫斯戴維斯，仍獲暴龍青睞簽下兩年合約，上季場均7.5分、3.3籃板及1.6助攻，更在例行賽先發過4次，最後入選年度新秀第二隊，算是暴龍極力培養的年輕球員，卻不知道這次暴力事件過後，他能否續留暴龍？

(中時 )