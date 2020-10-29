旺旺集團董事長蔡衍明在臉書反駁假爆料。（摘自蔡衍明臉書）

旺旺集團董事長蔡衍明在臉書反駁假爆料。（摘自蔡衍明臉書）

「請大家驗明真相，還給我蔡衍明一個公道。這一切的爆料打壓手法，根本就是穿鑿附會！」對於28日網路流傳旺中集團管理階層的群組截圖，旺旺集團董事長蔡衍明在臉書反駁，他平常有與夥伴溝通的聊天群組，竟也能被斷章取義成他個人壟斷中天新聞！他直批截圖的人，「抹黑造謠！亂七八糟！」。

蔡衍明說，這位截圖的人，「你怎不敢擷取我針對蔡總統的閒聊跟擔憂」，「我期待蔡英文總統超越藍綠，你怎不截圖這張？跟朋友聊到希望台灣能超越藍綠，這你怎不敢講？」。

以下是蔡衍明臉書全文：

請大家驗明真相，還給我蔡衍明一個公道，這一切的爆料打壓手法，根本就是穿鑿附會！我平常跟夥伴溝通的正常聊天群組！也能被斷章取義成我個人壟斷中天新聞！我也是一般老百姓，我也有正常聊天的群組！

這位截圖的人，你怎不敢擷取我針對蔡總統的閒聊跟擔憂，我期待蔡英文總統超越藍綠，你怎不截圖這張？跟朋友聊到希望台灣能超越藍綠，這你怎不敢講？

而且裡面的內容，大多是其他新聞台報過的，我也是根據別家報導才聊這些話題，沒有無中生有，也沒有操控事實，裡面一些跟我個人理念有關的，我都在我自己YouTube就說過，我如果可以利用中天，那我自己何必開自己的頻道發言，這就是斷章取義！這是藉著我抹黑中天，裡面一段關於不讓李永萍上政論節目的言論，那是我去年4月的抒發，如果這群組真的對中天新聞有效力，那李永萍為什麼5月29日又能上中天新聞台的節目？

這不就證明我這群組的發言對中天沒有影響力，根本是抹黑造謠！亂七八糟！

至於為何NCC前日才在公聽會質疑我有微信群組，今天就有前立委爆料，手上還有這些微信的截圖爆料的是誰，去年第一個抹中天是紅媒的是誰？到現在一年過去了，又提不出具體證據的是誰？

我的所作所為絕對都可受公評，真道理性、真愛台灣是我蔡衍明堅持的路線，這也是我一直以來都一直在做的事情，中天這一路跟我受到輿論、網軍、媒體多少打壓，這些大家都看在眼裡，不然怎會有現在這局面，社會大眾有53％不樂見中天關台是最新的事實，結果民調隔天就出現了這樣穿鑿附會的爆料，這不是刻意打壓，那什麼才是刻意打壓？我堅持只有真道理性、真愛台灣，要讓台灣人的日子過得更好才是對的事，台灣社會不缺只會大聲講話的人，只會亂爆料、講話比較大聲的人，不是真的能為台灣做事的人，請大家要信任真正有心在愛台灣的人！

(中時 )