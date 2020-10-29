年紀大該不該打流感疫苗？ 醫重症分析：別過度恐慌。(中天新聞)

韓國施打流感疫苗已增至59死，台灣近日也傳出4例死亡個案，指揮中心也特別出面解釋，4個案本身屬於心血管高危險族群，施打後不良反應與疫苗關係低，但仍讓許多老年人害怕施打後出現不良反應。台大醫師黃立民指出，有慢性病等疾病老人，仍可以等病情穩定後施打疫苗。

據《中天新聞》報導，目前國內流感疫苗通報案例累計76例，對比近三年的疾管署的不良事件統計資料，今年已累計施打412萬劑疫苗，換算下來，每十萬劑約有1.8件不良反應，相比去年（1.9件）與前年（3.5件）來說，有下降趨勢。台大兒童醫院院長黃立民表示，「這都是時間上的相關，今年其實不算太高，應該沒有太明顯的危險訊號。」

今年已累計施打412萬劑疫苗，換算下來，每十萬劑約有1.8件不良反應，相比去年（1.9件）與前年（3.5件）來說，有下降趨勢。(摘自中天新聞)

針對今年流感疫療施打後4例死亡案件年齡介於62-77歲，黃立民指出，有慢性病的民眾還是可以施打，但若病情並不穩定，則可以先緩打，待穩定後再施打疫苗。由於目前沒有證據顯示，死亡案例和疫苗有直接關聯，衛福部長陳時中指出，仍然會維持疫苗施打。專家也認為，若貿然停打，恐讓高風險民眾缺乏保護，甚至導致流感重症後果。

另外，疾管署也提醒，有5種人不適合接種：

1.發燒或正患有急性中重疾病者，宜待病情穩定後再接種。

2.出生未滿6個月，因無使用效益及安全性等臨床資料，故不予接種。

3.先前接種本疫苗6週內曾發生Guillain-Barré 症候群(GBS)者，宜請醫師評估。

4.已知對「蛋」之蛋白質有嚴重過敏者，可在門/住診由熟悉處理過敏症狀之醫事人員提供接種，並於接種後觀察30 分鐘，無不適症狀再離開。

5.其他經醫師評估不適合接種者，不予接種。

(中時新聞網)