神旺投資公司董事長蔡衍明昨受訪表示，在黨外時期，大家就希望台灣自由、民主，以前的人可能因為一句話就會被抓去關，他相信現在中華民國應該不會這樣做，他以前與蔡總統曾見過面，蔡總統也知道，他是正港為台灣想的人。

蔡衍明昨接受「POP撞新聞」廣播節目主持人黃暐瀚專訪表示，他日前以利害關係人身分出席NCC聽證會後，感受是「NCC真得想要關中天(新聞台)」，所以才有聽證會主持人「故意挖洞讓你跳」。

蔡衍明在受訪時說，會出席26日聽證會主要是怕過去「反紅媒」舊事重演，有人要黑旺中，他一定要站出來，不論換照結果如何，他相信中天新聞台都是最好的人才，如果新聞台被關台，同仁被貼上「失敗者」標籤，他不希望因政治問題影響同仁的工作尊嚴和生存權。

主持人問中天換照不樂觀，外界傳言，或許蔡董能賣出中天新聞台股權或移換頻道求生？但蔡衍明認為，政府有權力叫人把財產賣掉嗎？相關傳言他也都有聽說。

他說，蔡英文總統承擔中華民國的治國大任，當然希望以她的高度與地位能為媒體的新聞自由出來說話，但他不能影響蔡總統，以前他跟蔡總統見過面，蔡總統知道他是正港為台灣想的人。

黃暐瀚直言，台灣社會對蔡董誤解的人不少，可說只要不喜歡國民黨、會投蔡總統的人，可能都不喜歡中天與蔡董。蔡衍明直言，他覺得很傷心，如果被質疑「色彩」問題，認識他的人都知道，他的父母如果知道他替國民黨講話，會從墳墓跳起來把他打死。

他並說，他父親還曾被國民黨政府關過，因為早年曾從事金屬回收賺錢，被檢舉裡面有大炮，被關了2、3個星期，當時適逢過年，所以每年過年父親都會談起此事，「氣國民黨氣得要死」，所以他父親從來不學國語。

他說，當初剛擔任中國時報董事長時，有位副總編輯問他，中國時報以前是「淺藍」，以後方向是什麼？他還反問什麼是淺藍？最後他認為，凡是對台灣人比較好，就是對的方向，辦媒體就這樣走，因此才有「真道理性、真愛台灣」理念。

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