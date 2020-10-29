口罩之亂2.0已過，但不少民眾依舊習慣看到口罩就順手買一盒。一名網友逛全聯時，看到一盒水藍色成人口罩，標價竟然是9999元，讓他直呼「買不起的口罩」，對此有內行人揭密，讓網友表示「學到了」、「長知識」。

全聯貨架上出現9999元天價口罩，對此有網友解答，標價9999代表不單賣，用來跟其他商品搭售 (圖／全聯消費經驗老實說)

男網友在臉書《全聯消費經驗老實說》表示，自己逛全聯看到一盒醫用口罩，看了一下標價，竟然印著「促銷價9999元」，苦笑表示「買不起的口罩」，網友紛紛留言：「促銷價是9999，那不是促銷的話是多少錢啊」、「鑲金的嗎」、「真的買不起」、「我OK，你先買」，更有人透露說昨天才有店員刷下去，看到金額顯示9999，當場呆掉。

隨後有內行人跳出來解答，表示標價9999的意思，指的是不單賣，用來跟上面的75%酒精搭配販售的，透過照片上可以看到，店員在標籤上附註了「搭配75%酒精=199元」，也讓其他人表示：「學到了」、「長知識」、「這樣很划算耶」。

(中時新聞網)