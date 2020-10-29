前高雄市長韓國瑜離開高雄後，回到雲林沉潛休息，但一舉一動仍備受關注，不斷被傳出會參選下一屆國民黨主席、2022縣市長選舉。對此，台南市議員謝龍介表示，韓目前沒有想選的跡象，他還懷疑，這可能是有人企圖分化藍營放出的消息，呼籲大家聽聽就好。

對於外界傳聞韓國瑜可能參選黨主席，以及現任主席江啟臣和前主席朱立倫可能聯手抗韓，謝龍介27日接受《中評社》訪問時表示，目前韓國瑜根本沒有想選的跡象，因此這些說法也就不成立。

謝龍介分析，韓國瑜韓主動表態參選的機率偏低，因此這些傳聞更像是有心人企圖要測風向，他也呼籲支持者，對於這些謠言聽聽就好，因為國民黨已經經不起分化。

此外，日前資深媒體人韋安指出，雖然韓國瑜參選黨主席的機會很低，但他聽說藍營不少人放話，如果韓要選黨主席，一半的人要退黨。因此，他認為韓國瑜應該出馬競選黨主席，並指出韓參選的正當性，就是他選其他人會退黨，而只有這樣國民黨才能轉型成真正的民主政黨。

(中時新聞網)