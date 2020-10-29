根據一份最新民調顯示，台灣各政黨的支持率當中，民進黨仍穩居榜首，有33.6%，而排名第2的國民黨則是16.9%。對於綠營的支持度正好是藍營的2倍，有網友看到忍不住驚呼「太扯了」。

根據《台灣民意基金會》日前公布的最新民調顯示，民進黨以33.6%的支持度穩機榜首，之後依序是國民黨16.9%、台灣民眾黨5.8%、時代力量5.8%、台灣基進4.4%、其他政黨2.3%，另外有29.7%的民眾則表示沒有支持任何政黨。值得注意的是，民進黨的支持度高達國民黨的2倍。

最新政黨支持度民調。(翻攝自財團法人台灣民意基金會網站)

這份民調也在PTT上引起網友熱議，有些網友表示，「全政黨幾乎都跌，也許可以視為淺藍綠民眾回歸所謂中立」、「美豬比較傷民進黨支持度，但是國民黨跟民眾黨沒有因此加到分，就蠻好笑的」、「民進黨是國民黨兩倍也太扯了吧」、「所謂的中立我是覺得有很多隱藏國民黨支持者啦」。

此外，網友們也注意到，民眾黨和時代力量的支持度出現變化，「笑死，民眾黨跟時代力量，黃金交叉」、「時代安靜閉嘴就上升了 之前收錢跟打防疫太傷」、「民眾黨幾乎腰斬 比當初時力內亂還慘」、「時力追上民眾黨了，民眾黨掉這麼哈哈」。

PTT網友討論政黨民調結果。(翻攝自PTT)

(中時新聞網)