美國國務卿蓬佩奧10月25日啟程，對南亞地區進行為期一個星期的訪問，而外界也在猜測，蓬佩奧會不會訪問台灣。對此，東海大學政治系教授潘兆民表示，這個機率非常低，且蓬佩奧到台灣來的行為無異是在玩火，徒增兩岸爆發軍事衝突的風險。

對於蓬佩奧是否會訪問台灣，AIT發言人孟雨荷日前表示，會將台灣人希望蓬佩奧訪台的聲音傳達給國內，並以之前美國官員訪台舉例，曖昧的回應，「所以我們很期待，下一個訪問」。

《中評社》報導，針對蓬佩奧訪台可能帶來什麼影響，潘兆民表示，雖然機率很低，但若美方欲製造「10月驚奇」，可能會藉由某些突發狀況，讓蓬佩奧的專機入境台灣，但此舉無疑是在玩火。因為這會讓北京有激烈反應，「很可能直接派軍機升空攔截」，直接增加兩岸擦槍走火的機率。

潘兆民認為，蓬佩奧訪台對川普政府並沒有加分，且美方應該不會輕易涉險打破「一中原則」，而他也呼籲台灣政府，若美方欲促成此事，應該要拒絕蓬佩奧訪台，以避免開啟戰端。

蓬佩奧是否會訪台，也在PTT上引起網友熱議，網友們表示，「我覺得不會那麼快來吧，大概明年」、「都要換總統來個屁」、「但現階段再怎麼樣也是要等大選結束」。

(中時新聞網)