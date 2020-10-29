德國總理梅克爾表示，為遏制2019冠狀病毒疾病病例驟增情形，德國官員已同意關閉餐廳、酒吧、電影院、劇院和其他休閒設施4週，自11月2日起開始實施。

根據法新社，梅克爾（Angela Merkel）政府今天也下令德國足球甲級聯賽（Bundesliga，德甲）與國內所有職業運動恢復閉門活動。

美聯社報導，梅克爾與負責實施、鬆綁限制措施的16名邦總理今天在視訊會議中，同意實施部分封鎖措施。新措施將於11月2日起生效，並持續實施至月底。

梅克爾說：「我們必須、而且是現在就行動，以避免出現嚴重的國家衛生緊急狀態。」

但不同於3、4月第一階段疫情當時採取的封鎖令，這次商店與學校將維持開放。餐廳也能提供外帶服務。

梅克爾並呼籲民眾若非必要別旅行，她還說，之後飯店將不准接待觀光客。

德國今天通報，過去24小時新增1萬4964起新病例，創下新高紀錄。目前全國累計病例共44萬9275例、1萬98人病故。（譯者：楊昭彥）1091029

(中央社)