美國總統大選將在11月3日進行投票，但共機近期仍擾台不斷，台海之間緊張局勢並未因美國大選出現緩解現象。對此，東海大學政治學系教授潘兆民分析，從陸方近期對台措辭轉趨強硬，不難發現，大陸對台磁吸已逐漸不再依靠台灣的主要政黨。

「陸方從領導人以下，包括政協主席、外交部、國台辦等發言系統，對美、台關係所有的談話措辭，都越趨強勢」，潘兆民近日接受《中評社》專訪，他表示，陸方態度出現轉變，關鍵在於兩岸關係受美國外力影響日益嚴重，民進黨已幾近徹底親美，國民黨現任黨主席江啟臣也拿香跟拜，這對北京而言，並不是可接受範圍。

尤其近期美國對台接連軍售，民進黨政府與美國高調倡和，自詡為印太戰略的一員，且許多台灣人並不認為北京會以武力解決台灣問題，這可能使陸方將在「必要時機」出手遏止，一方面促止美國停止干涉兩岸，另一方面是施壓民進黨政府，打消「挾洋促獨」的念頭。

他強調，大陸今年才盛大舉辦抗美援朝紀念活動，並且將主軸聚焦在「抗美」，可發現陸方態度轉趨強勢，加上民進黨政府第二任在處理兩岸關係上，逐漸傾向與中國大陸脫鉤，而國民黨今年轉為高調親美後，已使北京在拉攏兩岸關係的策略，開始不再依靠台灣的主要政黨，改用自己的方式來設法維繫兩岸關係。

(中時新聞網)