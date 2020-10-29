據大陸中原數據顯示，截至10月26日，全大陸9城年內賣地均破千億元（人民幣，下同），50大城市賣地3.2兆元、年增率為18.8％，均刷新歷史紀錄。但在8月20日大陸人行和住建部召集房企開會後，「三道紅線」政策下的房企融資預期收緊，土地市場有所降溫，尤其是一二線城市，9月成交較上月下降約3成。

據《21世紀經濟報導》指出，整個第3季的大陸土地市場已量價齊跌，成交金額較上季下降27.61％，土地成交樓面價也較上季下降每平方公尺310元。一位大型房企投資部人士認為，「三道紅線」對房企融資和土地市場的影響是立竿見影的，因為預期監控從嚴和融資下降，大家都不敢貿然拿地。

北京市房地產法學會副會長兼秘書長趙秀池指出，在融資管控從緊情況下，如果企業達不到監管要求，則不能進行融資，無法進行可持續生產並盈利。所以很多已觸碰紅線的企業，已沒有融資可能，也就不再向土地市場出手，觀察短期北京市的土地市場還會處於低迷狀態。

(旺報 )