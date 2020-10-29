北市截至9月底，消防局在排除誤報或重複通報案件後，發現瓦斯漏氣案仍有137件，對此，產發局於28日指出，市府自2月起多次邀集專家學者、能源局及工研院召開會議，要求北市4家瓦斯公司明年應將1970年以前埋設的鑄鐵管、鍍鋅鋼管全部汰換，並在2027年前將1980年以前埋設的363公里瓦斯管汰換。

產發局指出，各瓦斯公司將根據近年營業區域鏽蝕漏氣次數高的大安、萬華、大同及北投區優先進行汰換，此外，在瓦斯公司就瓦斯管線加強巡查檢測時，若發現漏氣，也應立即汰換該管線。

此外，產發局表示，市府道管中心、瓦斯公司將持續滾動檢討，尤其在學校醫院車站加油站周邊範圍構成漏氣高風險管線即要求瓦斯公司優先進行汰換，並為加強市民安全，也會邀瓦斯公司也會檢討研議優先汰換學校醫院車站加油站周邊40年以上管線。

針對23日大安區信義路四段199巷的瓦斯漏氣案件，產業局在聯合查核後，確認漏氣管段管材未銹蝕，疑因漏氣管段兩端臨近排水涵管，長期受路面車輛重量傳遞導致鑄鐵管上下微震，管材應力疲勞，因而產生張力裂縫，該管段25日已完成汰換。

(中時 )