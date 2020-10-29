歐美新冠疫情急轉直下！由於投資人預期各國即將實施更嚴格的封鎖措施，對抗新冠病毒感染飆升，歐美股市今天全面全倒重挫。其中，美股周三(28日)急劇震盪，3大指數均以接近全日最低點收市，道瓊工業指數收盤重挫943.24點，以26519.95點作收，創7月31日以來收市新低，跌幅3.43%則為6月以來最大單日跌幅。

新冠病毒疫情肆虐全球，世界衛生組織說，世界各國上週通報的新增確診病例超過200萬，這是疫情爆發以來，最短時間內出現這類指數型驟增。歐美疫情惡化，英國宣布實施宵禁後，法國也宣布全國封鎖措施；德國將關閉餐廳、酒吧、電影院、劇院和其他休閒設施；美國伊利諾伊州已下令芝加哥關閉室內用餐。

受疫情影響，歐美股重挫。

道瓊工業指數下挫943.24點或3.43%，以26519.95點作收。

標準普爾指數挫跌119.65點或3.53%，收3271.03點。

科技股那斯達克指數大跌426.48點或3.73%，收11004.87點。

歐洲三大指數

倫敦FTSE 100指數下跌146.19點或2.55%，以5582.80點作收。

法蘭克福DAX 30指數大跌503.06點或4.17%，收在11560.51點。

巴黎CAC 40指數跌159.54點或3.37%，收4571.12點。

(中時新聞網)