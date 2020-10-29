小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（29日）新聞重點。

【1】法界直言 NCC嚴重違背行政程序法

通傳會(NCC)26日就中天新聞台換照案舉行的聽證會，被台灣民意基金會董事長游盈隆形容為「比美麗島大審更糟」。熟悉內情的法界人士指出，NCC在會前程序，就已嚴重違背《行政程序法》，應NCC要求出席聽證會的神旺投資，依法有權申請主持人迴避，NCC卻以「非當事人」為由駁回，甚至對預備聽證、閱卷的申請也全數駁回，擺明是以違法濫權手段，全面封鎖中天的法定權力。

【2】高雄9警喝花酒 被自己人活逮

高雄警界再爆風紀案。仁武、旗山2分局偵查隊共9名小隊長及偵查佐，26日晚間一起到鳥松區「江山美人」複合式KTV唱歌「慶功」，督察室靖紀小組接獲檢舉，當場在包廂活逮9名「自己人」，一旁還有5名坐檯小姐。警方強調，全案為「自清」，涉案者調職加重處分，並追究主管責任。

【3】通訊投票計票爭議 恐致憲政危機

美國大選剩下不到1周，已有逾7106萬選民完成提前投票，超過上屆大選總票數的一半。川普27日再度批評美國選舉制度，稱花費額外時間計算數千萬張郵寄選票是「不恰當」之舉；聯邦最高法院26日也裁決，搖擺州威斯康辛州郵寄選票若在11月3日投票日後才寄達，將不列入計票，引起民主黨強烈批評。

【4】聲音照相揪噪音車 明元旦上路

為改善高噪音車輛擾寧問題，環保署推動「聲音照相」科技執法，35套系統於全台18縣市加入執法並於明年元旦上路，未來不當操駕的噪音超標車輛將以《噪音管制法》開罰1800至3600元罰鍰外，經照片比對後不當改造車也將要求限期改善。

【5】張毅傳病危楊惠姍斷聯

68歲金馬導演張毅多年前心臟手術後需要固定輸血，27日晚傳出因輸血感染，病況危急，張毅的金馬影后妻子楊惠姍崩潰又哀痛，電話及訊息未接未回，幾乎和外界斷聯，她的友人們都擔心她承受不了打擊，這陣子儘可能輪流陪在她身邊。

(中時新聞網)