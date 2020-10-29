台中市議員張玉嬿、謝志忠、張耀中、王立任於質詢中指出，智慧交通行動服務在全球方興未艾，北、高兩大都會區早已建置，台中卻慢半拍，要求交通局儘早推出一票到底的MaaS服務，讓民眾更方便、省荷包，並提供偏鄉客製化運輸，讓市民有全新的交通服務體驗。

張玉嬿表示，2015年歐洲提出「交通行動服務」（Mobility as a Service，簡稱MaaS），是一個交通整合服務新概念，讓使用者可以找到前往目的地的最佳移動方式，完成所有交通運輸的預約及支付全部費用，包括供需媒合、多元運具的整合，還有單一票證和運輸套裝服務。

張玉嬿說，2018年北北宜推出以觀光旅遊規劃為主的MaaS計畫，提供旅運者公共運輸的第一哩、最後一哩接駁資訊；高雄則以整合大眾運輸工具為主，建立套票付費機制。三大都會區，獨缺台中市，要求市府早日建置，別再慢半拍。

張耀中則要求在座官員舉手表態，是否有搭乘大眾運輸工具來上班？結果大半都是開車或騎車來。他說，更足以證明台中應該早日建置MaaS服務的重要性；王立任則說，市府應該要有更前瞻的想法來規劃台中的MaaS計畫，讓市民可從台中的任一地點到全國各地。

張玉嬿、謝志忠、張耀中、王立任強調，台中四年一億元的MaaS服務計畫，市府應該整合北北宜和大高雄的優缺點，讓台中市後發先至，有效針對通勤及通學旅次提供運輸套票服務，並彈性的為偏鄉地區導入客製化運輸。

四位議員強調，同時應針對各特定旅遊區旅次及交通特性，優化旅運路線，結合運輸業者提供從高鐵到ibike一票到底的旅遊服務，MaaS初期更先讓「消費者」與「供應者」皆獲得滿足往後才能推動落實執行。

(中時 )