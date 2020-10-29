知名成衣加工業者「方富」、「方悅」服飾公司負責人王橞瀴，涉嫌虛設17家境外公司進行不實交易，並勾結會計師林淑玲出具會計簽證，6年內向台銀、一銀、王道、彰化銀行在內等25家金融機構詐貸逾80億元，涉嫌違反銀行法及商業會計法，犯行如同「潤寅詐貸案」翻版；台北地檢署28日指揮調查局台北市調查處兵分7路搜索、約談王、林等人到案。檢方訊後，29日凌晨諭令林淑玲200萬元交保，會計師李基福100萬元交保、周芝禎交保50萬元，另負責人王橞瀴，檢方原以100萬元交保，考量王女覓保無署且是自首，檢方改諭知無保請回。

依據方富及方悅服飾公司官網資料，2家公司以成衣加工製造為主要營運項目，主要市場為國內各大百貨專櫃的少男及少女服飾，從設計、作樣至生產完成後，再販售給各大品牌專櫃販售。

檢調獲報，2012至2017年間，王女涉嫌與林女合謀，虛設17家境外公司，並將其中的13家充作下游客戶、4家充作上游，製作不實交易發票及裝箱單等單據，製造虛偽三角循環貿易，再由會計師出具不實的財務簽證報告，向台銀、彰化銀行、第一銀行、王道銀行等25家金融機構，詐貸逾80億元。

之後王女因還不出錢，自知難逃法網，在被害金融機構發現前，主動向檢調自首，犯行才曝光，檢調展開偵辦。

(中時 )