天鵝今天凌晨生成。台灣東南方將近3600公里處有個低壓擾動，正逐漸發展中，下周恐威脅台灣。（圖／擷自tropical tidbits）

今年第19號颱風「天鵝」已於凌晨2時生成，這周末將直撲菲律賓並進入南海，對台天氣沒影響，今天台灣主要是因東北風增強，北部氣溫漸降，冷空氣將於明天到達巔峰，明晚到週六清晨北台最低溫恐降至16度；氣象專家吳德榮指，下周恐有強大熱帶擾動發展成颱，對台恐形成威脅。

氣象達人彭啟明在臉書發文表示，今年第19號颱風天鵝於29日凌晨生成，這周末將直撲菲律賓並進入南海。而位於台灣東南方將近3600公里處有個低壓擾動，正逐漸發展中，短期五天內對台灣無直接影響，但下周三四之後續動態就要持續觀察。

彭啟明指出，從整個大趨勢來看，下周太平洋高壓會隨北方冷高壓東移，有稍微東退趨勢，這也讓預期未來這個低壓可能發展為「第20號颱風閃電」時，有往北走的可能條件，較過去幾個颱風顯著地偏北，有些預測模式顯示下周四五後接近巴士海峽附近，這就會對台灣較有些間接的影響。目前來看，菲律賓東方海面到南海，都是有利颱風發展的條件，直撲來台的機會不是說沒有，但機會較低，須再觀察留意。

彭啟明也說，今明兩天到周六清晨將轉涼，北台灣今白天高溫只剩24-26度，周五高溫可能降到21-23度，花東也略降到25-27度，中南部受影響較小。而周五六清晨北部、東北部空曠地區低溫恐下探16-17度，台北新北都會約19-20度，中部空曠低溫也有機會降到20度以下。

氣象專家在吳德榮在專欄「三立準氣象· 老大洩天機」表示，最新(28日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式，模擬下週四天氣，另有「熱帶擾動」在菲律賓東方海域，發展得更強更大，其未來動向更具威脅，值得關注！但模擬已超過7天，「不確定性」高，應持續觀察。

(中時新聞網)