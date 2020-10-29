10月28日罷捷攤位現場。（圖／取自臉書「罷免黃捷-鳳山清捷行動本部」）

罷免高雄市議員黃捷行動如火如荼進行中，「鳳山清捷行動本部」於9月25日宣布，二階段正式啟動，當天更舉辦車隊掃街遊行，也指出目前聯署已達3萬份。鳳山清捷隊表示，為因應第二階段中選會有可能的剔除，將爭取送出4萬份以上。罷捷總部刊出昨日（28）連署現場照片，不僅民眾絡繹不絕，夜晚民眾更倚靠著微小的行動照明設備填寫；場面一出，韓粉看了心疼不已。

臉書粉絲專頁「罷免黃捷-鳳山清捷行動本部」昨日發文，刊出連署攤位現場照片，可見罷捷志工穿著「罷捷」背心，手中高舉著「罷免黃捷 請來連署」、「罷免黃捷 第二階段連署」、「罷免黃捷 光復鳳山」、「鳳山清捷 人人有責」、「拒吃美豬美牛 拒吃萊克多巴胺（瘦肉精）」等標語立牌，不分晝夜，堅守崗位，前來連署的民眾也從未間斷，氣氛熱絡。

尤其到了夜晚，民眾倚靠著桌上微小的行動照明設備填寫連署資料，讓韓粉看了相當心疼，紛紛留言：「真的好捨不得大家！」「我們沒有金山銀山，只有大家當靠山」、「有情有義，偉大的志工團，你們辛苦了！立正，敬禮，我們給你們致最高敬意，謝謝」、「這是高雄802醫院對面，辛苦了，我有看到你們，真的很辛苦」、「辛苦了……只為要把這個白眼女罷掉……加油！」

徐尚賢16日在臉書粉絲專頁「罷免黃捷–鳳山清捷行動本部」直播，表示罷捷總部是由一群熱愛中華民國、捍衛中華民國的中華民國國民所組成，他們現在跳出來伸張正義，是因為「一起愛我們的國家吧！」這個公約數與心聲。至於為何要淘汰他們認為不適任的民意代表？為什麼要為社會去除「毒瘤」？都是因為「我們愛我們的國家」，故大家矢志不移，永不忘記初衷。

(中時新聞網)