美國紓困案選前不易過關，加上歐美疫情升溫、法國可能宣布全國封鎖一個月，歐美股市甚至亞洲主要股市都已回到季線上下或破季線，台股周三開始補跌回測季線上下，終場指數以下跌81點收在12793點，成交量為1762億元。

在支撐12750點未正式跌破前，短期指數或許還有機會在高檔震盪或碎步盤堅，個股表現空間，所以重點在選股和資金的控管。

若跌破12750季線關鍵支撐，則小心季線將走平下彎，如此整理時間將拉長，進入大區間震盪或至少回測半年線-年線上下。(倫元投顧提供)

(時報資訊)