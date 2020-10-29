《晨間解盤》季線攻防 聚焦選股和資金控管(倫元投顧提供) 07:442020/10/29 時報資訊 時報、晨間解盤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國紓困案選前不易過關，加上歐美疫情升溫、法國可能宣布全國封鎖一個月，歐美股市甚至亞洲主要股市都已回到季線上下或破季線，台股周三開始補跌回測季線上下，終場指數以下跌81點收在12793點，成交量為1762億元。 在支撐12750點未正式跌破前，短期指數或許還有機會在高檔震盪或碎步盤堅，個股表現空間，所以重點在選股和資金的控管。 若跌破12750季線關鍵支撐，則小心季線將走平下彎，如此整理時間將拉長，進入大區間震盪或至少回測半年線-年線上下。(倫元投顧提供) (時報資訊) #全國 #季線 #控管 #選股 #倫元投顧 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美利達超車 登自行車新股王 04:102020/10/29 證券．權證 第三代AirPods將上市 台供應鏈受惠 04:102020/10/29 證券．權證 A股業績回暖 大中華基金有看頭 04:102020/10/29 投資理財 元大台股領航ETN 11月2日掛牌 04:102020/10/29 證券．權證 Airbnb擬美大選後IPO 04:102020/10/29 全球財經 陸港觀盤－國際政治風險降低 十四五催化股市 04:102020/10/29 全球財經 配置平衡型基金 穩健掌行情 04:102020/10/29 投資理財 AMD財報報喜 12檔概念股逆勢上揚 04:102020/10/29 證券．權證 低利時代 亞高收債基金有期待 04:102020/10/29 投資理財 協助智慧化 鑫達懋業 一條龍服務受肯定 04:102020/10/29 產業特刊 財經熱門新聞 美大選「終局已定」？張忠謀親吐8字真言 - 財經 防疫封鎖緊箍咒 歐美股全倒！道瓊血崩943點 創7月底以來新低 - 財經 台積電殺完沒？專家爆400必破 撿槍買點太驚嚇 - 財經 驚現M頭…危險了 美股藏玄機預言「他」當選 - 財經 欣興山鶯廠大火 供應鏈驚恐 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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