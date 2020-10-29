台灣鋼鐵集團旗下特殊鋼大廠榮剛(5009)第三季每股小賺0.02元，比去年同期下滑逾8成，主要受到疫情影響營收及獲利；前三季淨利年減56.28%，前三季稅後每股盈餘（EPS）0.27元。

榮剛材料股份有限公司28日董事會通過第三季財報；第三季合併營收為18.14億元，年減32.92%；本業轉虧，單季營業淨損約217萬元，在業外支撐下，單季歸屬母公司之稅後淨利1035萬元，年減81.88%，EPS為0.02元。

榮剛今年前三季合併營收60.49億元，較去年同期減少25.09%；營業淨利1.32億元，年減69.71%；前三季歸屬母公司之稅後淨利約1.2億元，年減56.28%，稅後每股盈餘（EPS）0.27元。

榮剛表示，受新冠肺炎疫情影響，油氣、航太產業需求降至相對低檔，使得第三季整體營運表現較去年同期衰退。然而，近月來已看到些曙光，以地區別來看，歐洲訂單遞延狀況已稍有舒緩、美洲客戶需求亦有逐漸復甦跡象，亞洲區則已恢復至疫情前的狀態。

此外，今年以來公司的能源事業營收在疫情壟罩下逆勢成長，主要受惠於能源需求穩健回升，例如發電機市場需求略增且預測需求會逐年調升，對未來接單是正面訊息。今年公司研發的鎳基超合金產品順利通過客戶認證，且出貨順暢，預料這股成長動能將會持續，成為公司營運的有力支撐。

展望未來，榮剛指出，在疫情非常時期仍會做足短中長期的因應策略，包括調整產品組合、擴大開發亞洲工模具鋼市場、積極取得油氣、能源發電及航太市場的相關產品新認證，並針對疫情影響較小的亞洲國家開發通路市場，以期提升接單能量，助營運明年重返正常軌道。

(時報資訊)