臺企銀(2834)董事會通過2020年第三季財報，受惠合併淨收益回升至1年高點，帶動獲利表現自近2年半低點回升，稅後淨利12.04億元、每股盈餘（EPS）0.16元。累計前三季稅後淨利34.62億元，每股盈餘0.46元。

臺企銀前三季合併淨收益163.54億元、年減8.83％，其中利息淨收益120.35億元、年減5.87％，均為近3年同期低點。稅前淨利38.29億元、年減41.23％，稅後淨利34.62億元、年減35.99％，每股盈餘0.46元，仍處近7年同期低點。

以此推算，臺企銀第三季合併淨收益57.16億元，季增11.32％、年減3.02％，其中利息淨收益39.54億元，季增3.95％、年減9.81％。稅前淨利13.28億元，季增38.56％、年減45.68％，稅後淨利12.04億元，季增21.96％、年減40.04％，每股盈餘0.16元。

由於新冠肺炎疫情延燒全球、衝擊企業營運及資金調度，加上美國聯準會因應疫情降息救世，壓縮銀行利差空間，以及提列較多呆帳準備保守因應，使臺企銀今年營運明顯衰退，總經理張志堅先前法說時坦言短期內狀況不易扭轉，今年是較辛苦的一年。

展望下半年，張志堅預期透過長天期定存陸續到期後重新定價、調整放款結構，可使利差回穩並進一步擴大。同時，投資人投資信心回溫、台商海外資金回台，增加臺企銀財管業務推展動能，財管業務將以基金及海外債為焦點，彌補保險手續費收入減少缺口。

放款方面，臺企銀企金業務上半年手續費收入3.87億元、年增12.5％，下半年在紓困業務持續推動，並響應政府政策推出「兆元振興」融資方案，預期下半年應可維持手續費成長動能，看好企金業務手續費收入今明2年均具成長動能。

(時報資訊)