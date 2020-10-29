資策會產業情報研究所(MIC)針對2021年ICT產業提出最新預估，認為2021年全球ICT產業展望審慎樂觀，也分別點出半導體、IT產業以及通訊產業的關鍵，惟疫情、美中關係仍扮演不確定因素。

資策會MIC認為，2021年多數資通訊終端產品、資訊服務與電子商務之市場將呈成長趨勢，其中，全球通訊市場將恢復成長動能，其市場規模將成長10.7%，不過未來ICT產.0業景氣仍須留意新冠肺炎疫情、美中對抗戰、供應鏈轉移等不確定性因素，仍可能影響產業景氣。

資策會MIC資深產業顧問洪春暉表示，影響2021年半導體產業景氣的關鍵為「美中貿易戰、AI、5G」；影響IT產業的關鍵為「零組件供應、遠距需求」；影響通訊產業的關鍵為「新冠肺炎疫情、5G、乾淨網路」。

觀察2021年的半導體產業，資策會MIC表示，AI拓展物聯網應用與5G滲透率的提升，有助於景氣增溫，須留意上游供應鏈，大陸持續強化對半導體垂直產業鏈的投資規模，以及市場庫存水位過高的隱憂問題，洪春暉資深產業顧問表示，需觀測近期中芯國際受美國管制之下，訂單轉移至台廠，產能出現排擠效應導致晶圓代工價格上漲。

2021年通訊產業景氣主要受到新冠肺炎疫情、5G與乾淨網路影響，資策會MIC表示，5G仍將帶動部分換機需求，須注意美國禁令導致華為難以取得晶片無法出貨，蘋果、小米、三星、OPPO與vivo等業者搶食市場的結果，將影響台廠受惠的程度；網通部分，乾淨網路政策降低了陸系業者進入歐美市場的可能性，促使電信商在5G網路排除陸系設備，有利於更多Open RAN需求與台灣業者發展。

(時報資訊)