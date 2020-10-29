台微體(4152)第3季營收6,610萬元，年增250.9%，營業費用3.1億元，年增56.3%，淨損2.34億元，每股淨損為新台幣2.78元，表現比2019年每股淨損2.8元來得好。

至2020年9月30日止，台微體的現金及約當現金為新台幣10.15億元，相較於2019年底其現金及約當現金為新台幣10.24億元。

台微體總經理葉志鴻說，2020年即將進入尾聲，期待實現TLC599樞紐性的三期試驗納入最後一名病患，並完成收案。另外，在極短的時間內，將具有潛力治療COVID-19的TLC19，從一個待孵化的想法，迅速發展至進入臨床試驗階段。

台微體的新冠肺炎新方案TLC19臨床試驗已納入首位受試者。此臨床一期、隨機、安慰劑對照盲性試驗將評估單一劑量遞增的吸入式TLC19於健康受試者中的安全性、耐受性和藥動學。試驗數據將作為後續新冠肺炎患者的劑量推估基礎。

而台微體在「EXCELLENCE」試驗收案進度已近80%。關節炎長效止痛藥物TLC599隨機分組、雙盲、安慰劑和活性藥物對照控制的臨床三期樞紐試驗，可望於2020年結束前完成收案，納入共500名受試者。試驗結果將於為期約一年的觀察期結束後出爐。

另外，台微體抗黴菌藥安畢黴進軍大陸市場。大陸國家藥品監督管理局(NMPA)藥品審評中心(CDE)已接受治療嚴重及全身性黴菌感染藥物「安畢黴微脂粒凍晶注射劑」的5.2類進口醫葯產品註冊申請(MAA)。安畢黴乃Gilead大藥廠所產AmBisome的複雜學名藥。由於大陸市場目前沒有AmBisome或任何學名藥產品上市；此註冊申請使安畢黴有機會成為一個比原廠藥更早打入大陸市場的微脂體兩性黴素B藥物。

(時報資訊)