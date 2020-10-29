全球車市自第三季起已經出現回溫訊號，威潤(6564)下半年預計在車市回溫加上北美4G換機潮催化下，營運漸入佳境，董事長湯潤闊也指出，創新是驅動威潤發展的一大動力，未來威潤也將持續深耕核心專業技術、透過垂直與水平整合提供兼具高度彈性與競爭力的產品。

威潤今年上半年受到疫情衝擊，影響全球車市，惟時序自第三季起，全球車市已經出現回溫訊號，加上北美的車用4G換機潮，可望帶動營運下半年漸入佳境，由於4G產品具有高毛利率優勢，加上車聯網產品往往產品週期長，將有利於威潤長線營運獲利。

以威潤來說，主要重點是場瞄準北美、日本，目前有利於公司長遠發展的各項佈局及產品均照計畫進行中，疫情儘管會造成訂單遞延，但只是延緩發酵，預估未來幾年度之營收及獲利還是會呈持續成長趨勢。

在新興事業上，威潤也成功跨入防疫領域，成立新品牌「滅菌者聯盟UVengers」，開發一系列搭載深紫外線(UV-C)殺菌技術的消毒產品，也已經搶灘日本市場。

威潤最新也宣布，今年再度以自有品牌產品「AS11 4G LTE防水防塵資產監控衛星定位監控器」自眾多參賽產品中脫穎而出，勇奪第29屆台灣精品獎。

威潤董事長湯潤闊表示，台灣精品獎是政府評選最能代表台灣的優質產品之獎項，一直是台灣產業的最高榮耀。威潤連續兩年獲頒此殊榮，不僅彰顯威潤於研發、設計、品質、行銷四大構面的雄厚實力，也代表威潤長期在車載資通訊產業的耕耘獲得評審的青睞與肯定，自成立以來，創新即為驅動威潤發展的一大動力，未來威潤也將持續深耕核心專業技術、透過垂直與水平整合提供兼具高度彈性與競爭力的產品，讓世界看見台灣豐沛的技術與研發能量。

威潤9月合併營收1482.4萬元，年增加23.58%、月減少1.73%。

(時報資訊)