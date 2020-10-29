工業電腦廠廣積旗下博弈設備廠廣錠(6441)董事會通過2020年第三季財報，受儲能系統設備量產初期仍處學習曲線、新台幣匯率強升干擾，第三季虧損幅度擴大，稅後虧損0.23億元、每股虧損0.71元，累計前三季稅後虧損0.2億元、每股虧損0.63元，雙創新低紀錄。

廣錠公布2020年前三季合併營收8.48億元、年增達95.15％，創同期新高。但毛利率13.91％、營益率負2.76％，低於去年同期21.16％、負1.23％，雙創同期新低。雖有業外收益挹注，稅後虧損0.2億元、每股虧損0.63元，較去年同期轉虧，亦雙創同期新低。

以此推算，廣錠第三季合併營收3.04億元，季增31.75％、年增近1.27倍。但毛利率5.04％、營益率負10.07％，低於第二季及去年同期、雙創新低。雖有業外收益挹注，稅後虧損0.23億元、每股虧損0.71元，低於第二季及去年同期、亦雙創新低。

廣錠今年營運受新冠肺炎疫情衝擊而明顯波動，受惠博弈機台專案密集出貨，帶動首季獲利登近1年半高點。惟隨後疫情衝擊博奕設備業務需求，雖跨足儲能系統設備業務接棒支撐，惟量產初期仍處學習曲線、又適逢電芯缺料干擾，使第二季營運轉虧。

隨著電芯缺貨問題解決、儲能系統設備生產狀況改善，廣錠第三季單月營收已見逐月回升，惟費用增加及新台幣匯率強升逆風，使7～9月單月營運續處虧損狀態，第三季獲利表現未見起色、續創新低。

(時報資訊)