小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（29日）財經重點。

【1】禍不單行！欣興遭降評、工廠大火 供應鏈驚恐

PCB暨IC載板廠欣興28日下午山鶯廠傳出火警，這是繼9月該公司昆山廠鼎鑫電子之後，短時間內又再度發生火災事故。業內指出，此次失火的廠房以BT載板為主，該板材可應用於消費性電子、車載、記憶體等，由於BT載板以供應手機為大宗，相關供應鏈恐受影響。

【2】德法重啟封鎖 歐美股市全趴

大西洋兩岸新冠肺炎疫情不斷擴大，法德等歐洲國家將重新實施封鎖措施，加上美國大選選情緊繃，美國與歐洲股市周三同步出現重挫。歐洲主要股市跌幅約在3％，觸及五個月低點，德國DAX指數暴跌超過4％。美股三大指數早盤跌逾2.5％，道瓊工業指數下挫逾800點。

【3】美國大選後布局 三名師獻策

美國總統大選進入最後一周倒數階段，台股已在高檔量縮震盪近半個月，11月3日大選結果恐生三情境，兆豐投顧董事長李秀利、富邦投顧董事長蕭乾祥及凱基投顧董事長朱晏民認為，選後不確定因素消除，年底作帳行情開始啟動，原料股、電動車、5G及蘋概股有望殺出重圍。

【4】SWAP點數變0 美元優存快絕跡

銀行美元部位去化不易，讓美元優存將絕跡江湖。美元雙率不斷下探，現在美元定存部位不再是銀行的金雞母，反而成為包袱，其中，上周換匯（SWAP）點數更罕見變成零，可說為市場投下震撼彈，國銀業者表示，短期美元優存應會絕跡江湖。

【5】元大高股息ETF除息 買盤爆大量

元大高股息ETF 28日配息1.6元，先前因殖利率達5.4％，帶動受益人數一路攀升至31萬人高峰，除息首日更湧現低接買盤，成交量爆出逾11萬張大量，創下掛牌以來第五高紀錄，成功邁步填息。

(中時新聞網)