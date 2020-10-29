上海國際問題研究院網絡空間國際治理研究中心祕書長、研究員魯傳穎29日在陸媒《環球時報》撰文指出，近期，民進黨當局頻頻高調舉辦各種在線活動，試圖通過社交媒體和線上對話的方式擴大在數字（網際）空間中的影響力。

文章列舉，10月初，台灣亞洲交流基金會舉辦「第四屆玉山論壇」邀請到一些西方國家的前政要線上參與對話。據報台灣還將於11月初與10個加勒比島國視頻共同舉辦線上旅遊會。再加上台灣一些機構在社交媒體平台上異常活躍。民進黨當局有意將網際空間作為拓展其「國際影響力」，對抗大陸新領域的意圖越來越明顯。

魯傳穎表示，作為最新興起的現象，「數字外交」、「雲峰會」存在著明顯規則缺失。民進黨當局的做法，正是利用了當前網際空間國際規則缺失的漏洞。早在2017年，台灣行政院政務委員唐鳳就試圖通過線上方式參與聯合國互聯網治理論壇，引發大陸代表當場抗議。所以，民進黨當局借疫情後「數字外交」的興起之機，利用規則漏洞頻頻開展線上活動，或是早有預謀。

文章稱，不僅如此，民進黨當局一些涉外機構及負責人在社交媒體上也極為活躍，通過密集轉發新聞，形成一種與各國政要頻繁互動假象，意在分裂中國，抹黑大陸的同時，提升台灣國際影響力。這是台灣在利用網際空間中關於社交媒體規則缺失開展的另一種資訊行動。

魯傳穎認為，由於當前西方世界主流社交媒體平台大都由美國企業掌握，在很大程度上只接受美國法律的約束，但美國法律並未就社交媒體中出現的一些複雜情況作出明確規定。面對爭議時，美國政府往往又會向社交媒體平台施加政治壓力，對民進黨當局的行為採取縱容甚至鼓勵的態度。

文章強調，針對台灣試圖通過數字空間來突破國際社會「一中原則」，大陸需高度重視，並通過國際合作構建相應的數位外交規範來壓縮民進黨當局投機的空間。明確向國際社會闡明，數字外交是一種主權國家之間開展的外交活動，是傳統外交在網際空間的延伸，台灣顯然不具備這樣的資格。對於民進黨當局利用規則漏洞和規則模糊的情況也做針對性回應，讓國際社會更好地看清其實質，與其在網際空間中保持距離，避免陷入民進黨當局所設置的陷阱。

文章指出，加強數位外交規範的建設刻不容緩。一方面，建立規範可以大力促進數位外交的發展，更好地服務國際社會抗擊疫情，以及疫後的經濟重建；另一方面，也可以減少類似的不規範行為對於國際秩序和外交秩序的衝擊，避免相應的外交紛爭。

(中時 )