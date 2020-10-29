新北市長侯友宜獲得民調「2024總統可能人選民眾信任指數」10月份第一名，遠勝第二名的副總統賴清德13.2個百分點，高居全台信任度最高的政治人物。國民黨台中市議員劉士州則直言「還太早」，因侯確有實力，但民調細項顯示其藍營民眾支持度不高，代表藍營人士多在觀望；並表示，距離2024年還很久，所有民調都看看就好，沒有太多意義與價值。

根據《美麗島電子報》最新民調，針對10月份「2024總統可能人選民眾信任指數」，新北市長侯友宜71.9%、副總統賴清德58.7%、桃園市長鄭文燦58.0%、前國民黨主席朱立倫53.5％、柯文哲45.9％，侯獲得「全台信任度最高的政治人物」殊榮。然而，民調細項顯示，在意識形態上，藍營、中立、綠營的選民中，支持侯的藍營民眾僅有26.9%，不僅比朱立倫的36.1%少，侯在藍營中的支持度甚至比柯文哲的30.3%還低。

劉士州接受香港媒體《中評社》專訪，認為最近幾份民調都顯示，侯友宜的政治實力絕對有向上發展的空間，但對於侯成為「藍軍新共主」一說，或是侯將影響明年國民黨黨主席選舉的說法，他則持保留態度。

劉士州指出，距離2024年還太早，目前所有民調都還太早、看看就好，日後變數還很多，現在的相關指標數字可參考的價值有限，也可以說是沒有太多的意義和價值。若以此份民調的時間點來看，最可能影響的是明年黨主席選舉，但侯不斷對外塑造「一切以市政優先」的形象，參選黨主席機率低，故難影響選舉態勢及黨內結構。

此外，劉士州指出，民調中侯友宜的藍營支持度僅26.9%，這代表侯目前的行事作風較不受藍營支持者認同，這種情況自然也會影響侯在黨內的地位；但若有意角逐2024總統大選，侯也有可能調整路線，爭取藍營支持者與黨內的認同。劉也強調，相信黨內外藍軍對民調都仍抱持「觀望」態度，呼籲大家理性看待，切莫遭受分化。

(中時新聞網)