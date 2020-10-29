陸軍第六軍團33化學兵群，執行「戰備任務訓練實兵操演」。（圖／摘自國防部發言人／軍聞社）

國防部今年第四季「戰備訓練操演周」正式展開，各戰區部隊以實兵機動戰術演練驗證防務，各種甲車、飛彈車全台「大噴發」。這幾日天還未亮，國軍就整裝出發，路上可見戰車經過，畫面震撼感十足。

為訓練各級部隊熟悉作戰任務及戰場環境，戰備訓練操演全程採實兵實裝方式進行，此次參與操演的官兵，從現地偵查、兵棋推演、現地戰術至實兵演練，戮力完成訓練任務，充分發揮全天候作戰效能。

國防部「戰備訓練操演周」。（圖／摘自國防部發言人／軍聞社）

國防部「戰備訓練操演周」。（圖／摘自國防部發言人／軍聞社）

「國防部發言人」臉書PO出多張操演照片，據《軍聞社》報導，陸軍第六軍團33化學兵群，派遣重型消毒車、核生化偵檢車及戰術輪車等裝備，執行戰術機動任務。陸軍第21砲兵指揮部，火箭營官兵依令前往戰術位置，12輛雷霆2000多管火箭及多輛輕型戰術輪車，天才微亮就駛離駐地。

國軍操演畫面震撼感十足，讓網友驚呼連連，表示「感謝國軍英雄不辭辛勞，捍衛國家主權和領土完整」「這才是玩真的阿，水喔」「終於看到迷彩綠的甲車變色了」「難怪昨晚11點多市區很多路口都兩個阿sir+兩個戰士」「謝謝國軍給人民的安全保護」。

凌晨夜間，伴著月光與破曉晨光，我們整齊的序列奔馳在道路上，與守護國人的意志一起前進！ 第四季「戰備任務訓練月實兵演練週」本週正式登場，為訓練各級部隊熟悉作戰任務及戰場環境，全程採實兵實裝方式進行演練。 此次參與操演的官兵，從現地偵查、兵棋推演、現地戰術至實兵演練，每個人都盡心盡力，戮力完成訓練任務，充分發揮全天候作戰效能！ 我們有信心、也有能力守護家園！ （圖/軍聞社） 由國防部發言人發佈於 2020年10月27日 星期二

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(中時新聞網)