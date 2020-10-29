耕興(6146)公布第3季財報，單季合併營收為9.27億元，合併毛利率46％，歸屬於母公司稅後淨利為2.08億元，每股盈餘2.25元，單季營收與獲利皆創歷史同期新高；累計前3季合併營收為2577億元，合併毛利率45％，歸屬於母公司稅後淨利為5.54億元，每股盈餘為6.00元。耕興表示，第3季整體營運較上季及去年同期皆成長，主要受惠於行動通訊產品的檢測案件量增加，尤其是5G NR智慧型手機接單表現優於預期。

根據美國聯邦通信委員會(FCC)網站資料顯示，今年前3季美國FCC登錄的智慧型手機認證總件數為691件，其中耕興所檢測的案件共有117件，市占率達16.9％，市占率世界第一，且大幅領先同業。耕興所檢測的5G NR手機，申請美國FCC認證只占其中的一部分，尚有另一部份的5G NR手機頻譜是5G FR1(電磁波頻段為0.45~6GHz 的Sub-6GHz)，主要申請歐盟CE、日本JP、大陸的認證，顯見耕興在5G NR手機的接單量與競爭力穩坐業界龍頭。

今年美國、歐盟、大陸積極佈建5G基地台的基礎建設，5G NR訊號覆蓋率將快速的提升，同時帶動5G NR相關應用商機的蓬勃發展。耕興瞄準智慧型手機、筆記型電腦、路由器等5G終端裝置長期需求成長趨勢，尤其5G NR擁有高速大容量、低延遲/低延時、大規模連結的優勢，以及新冠疫情期間的遠端視訊、遠端教學及遠端醫療等應用需求大幅增加，提升公司未來整體營收。

(時報資訊)