全球疫情再度惡化，德、法宣布擴大封鎖措施、美國部分州將部分限制措施重啟、加上美國總統大選前的不確定因素，市場恐慌氣氛升溫，美股四大指數重挫，跌幅介於3.39至3.73%。其中指標股蘋果、Nivida、特斯拉跌逾4%，AMD、美光、台積電ADR跌逾3%。

美國白宮對於選前推出新一輪刺激方案表示悲觀，美股震盪，連帶台股加權指數開低走低拉回，指數一度跌破月線，成交量也稍微放大，OTC指數跌幅比集中大，收盤再度跌破季線。盤面資金聚焦自行車、風電、電機及水泥相關個股，終場指數下跌81.26點，跌幅0.63%，收在12,793.75點，成交金額為1,774.07億元。

台股量增下跌，下檔支撐為12,500點附近，上檔壓力為12,900點附近。日KD向下開口，短線仍須提防再度回測季線。

由於新冠疫情增溫，加上市場呈現觀望氣氛濃厚，短線上行情不易出現量價齊揚走勢，未來指數留意季線能否有支撐力道，台股選股方向可留意半導體、生技、運動風、二線塑化、內需、蘋概。

(時報資訊)