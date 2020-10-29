轟隆隆隆隆...今（29）日清晨6點半，3輛陸軍M60A3中型戰車在軍方及警方交管人員引導下，沿著連接員山鄉與宜蘭市的溪州路一路駛向國道五號高架橋下的地點集結，巨大的聲響及龐大的車體，吸引許多早起晨運或趕著出門民眾的側目。

因應兩岸緊張，國軍戰備周演訓持續進行，陸軍蘭指部今天執行反擊待機位置防護任務演訓，清晨部隊在集結點完成整備後，戰車及搭配部隊人員立即出發，前往指定地點展開部署；因聲響巨大且部隊移動時極為醒目，吸引不少民眾駐足觀看。

國軍戰備周演訓持續進行，陸軍蘭指部陸軍M60A3中型戰車行駛在道路上，向集結點前進。（胡健森攝）

特別停下車趨前瞭解狀況的60歲林姓男子笑說，看到部隊出現在一般道路，不禁讓他回想起當年在台中成功嶺當工兵的過程，也是第一次看到女性戰車駕駛兵。

參與演訓22歲的的女戰駕士符媞雯表示，第一次將戰車開上道路，感覺很緊張，當初是自己選擇裝甲兵種，第一次坐上戰車時非常興奮，感覺「自己好帥」！

符媞雯說，女性當裝甲兵比一般兵種更辛苦，因為不分男女要做的是情都一樣，像是得自己一人扛起3、40公斤的戰車彈，此外，在駕駛戰車時，恩為戰車的煞車特別「硬」，如果腿力不足就無法勝任這個職務，為此，自己會經常加強體能及腿力訓練。

符媞雯還說，並不會擔心兩岸的緊張關係，即使真的發生戰事，因為平常有做好紮實的訓練，相信絕對不會打輸，也希望更多年輕人一起投入軍旅、保衛國家。

女戰駕士符媞雯相當熱愛軍旅生活。（胡健森攝）

(中時 )