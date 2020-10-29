賀軍翔進入演藝圈，先是以客串李心潔《愛錯》MV嶄露頭角，接著陸續演出偶像劇《惡魔在身邊》、《七年級生》等走紅，而他自曝昔日因亂補充營養，導致頭部長了脂肪瘤，因此緊急開刀摘除。

根據《三立新聞網》報導，賀軍翔表示拍戲時作息及用餐都不正常，體重一度飆破80公斤，為了要急速瘦身，便狂補充高蛋白等營養，沒想到有天竟摸到頭上有腫塊，去醫院檢查時才發現罹患脂肪瘤、粉瘤，而醫師表示是因為吃過多高蛋白，加上補充錯的東西，營養過多狀況下才導致長瘤。

不過當下賀軍翔並不以為然，直到腦袋時常感覺脹脹有壓迫感，加上和朋友去大鵬灣賽車前，檢查出有高血壓，才意識到已經危害到身體健康，便聽從醫師指示緊急動手術開刀切除，還好結果出來是良性的，才讓他鬆了一口氣。

賀軍翔表示當時為了動手術，便沿著瘤半徑十公分剃髮，整個模樣就跟河童一樣，當下為了拍戲只能用髮片黏著，直到現在頭上仍有3到5公分的疤，不過切除瘤之後，最令人慶幸的是新陳代謝明顯變好。

(中時新聞網)