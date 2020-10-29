農委會主委陳吉仲昨在立院就藍委曾銘宗質詢有關北市修法禁賣含瘦肉精肉一事時，答詢稱「那所有牛排店都要關了！」前立委孫大千今在臉書發文，直指「陳吉仲根本在胡說八道。看起來，民進黨政府為了抱緊美國的大腿，不但要開放美豬，還要負責推銷美豬。中央政府喪權辱國，居然還有臉要求地方政府照單全收。」原來，在民進黨執政下，台灣人民不僅沒有新聞自由，連放心吃滷肉飯的自由都沒有。

孫大千說，地方政府之所以對萊豬進口如臨大敵，嚴格把關，是因為台灣人民普遍食用豬肉，特別是許多肉類加工食品也是以豬肉為主，而由於美豬的價格低於台灣豬，因此極有可能有不肖業者以美豬換台豬，牟取暴利，犧牲消費者的健康。

他說，民進黨政府原本信誓旦旦的保證，民眾有選擇不食用美豬的權利。然而，政府的溯源管理口號喊得震天價響，實際內容卻乏善可陳。所謂的台灣豬標章，更是形同虛設。所有在立法院針對防堵美豬的提案，也都被民進黨的多數暴力封殺。地方政府當然只好行使地方自治的權限來進行自力救濟。

孫大千強調，各縣市政府目前只是針對美豬提出瘦肉精零檢出的標準，陳吉仲卻連美牛一併牽拖進來，混淆焦點，甚至鬼扯「所有的牛排館都要關門」，身為農委會主委媚外放水在先，怠惰失職在後，真的不擔心舉頭三尺有神明嗎？原來，在民進黨執政下，台灣人民不僅沒有了新聞自由，最後連可以放心吃滷肉飯的自由都沒有了！

(中時 )