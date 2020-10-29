農委會主委陳吉仲昨在立院就藍委曾銘宗質詢有關北市修法禁賣含瘦肉精肉一事時，答詢稱「那所有牛排店都要關了！」國民黨文傳會副主委鄭照新雖身體不適請假未上班，卻忍不住在臉書發文大酸陳吉仲很不體恤國民黨黨工，「萊豬幹話撲克牌已經定稿了，你為什麼還要一直更新內容？」

國民黨文傳會繼2018年選舉的「幹話撲克牌」、2020大選的「酬庸撲克牌」，已規劃推出萊豬「幹話撲克牌」，封面除了「時空環境不同，換人民來出牌」的標語，並畫上一隻瘦肉精美豬，戴著民進黨帽子，騎一輛綠色機車，上面插著民進黨黨旗，看著導航顯示「您的瘦肉精正前往台灣」，諷刺意味十足。

而54張牌當中，2張鬼牌及四色A都是蔡總統的話，例如「因為時空環境不同，能夠有空間做進一步開放的決定」，以6張牌數居第二；牌數最多、高達10張的蘇揆則囊括4色K，10句金句包括「肉品無須標示，是否含瘦肉精，台灣人很會的啦！一吃就知道」。

牌數同樣10張的「幹話王」是衛福部長陳時中，金句包括「我沒有說要帶頭吃美豬，我是不得已的」、「不是每一條豬都有用到，想吃還不一定吃得到」；農委會主委陳吉仲佔5張牌，牌數居第3，金句包括「國人吃到進口萊豬的機率微乎其微」。

而入選萊豬幹話撲克牌的，還有副總統賴清德、前副總統陳建仁、監察院長陳菊、前總統府發言人丁允恭、民進黨副祕書長林飛帆及發言人顏若芳，以及鄭文燦、柯建銘等民進黨縣市長及立委。

在陳吉仲指北市若瘦肉精零檢出，「所有牛排店都要關了」之後，鄭照新以「為什麼？為什麼不早說？」為題在臉書發文表示：「我說吉仲部長，真的很不體恤我們基層同仁，萊豬幹話撲克牌已經定稿了，你為什麼還要一直更新內容？一直更新經典幹話，這樣害我們一直更新、過勞，這樣像話嗎？為什麼，為什麼不早說？」

鄭照新最後還酸說「背景再好，不如幹話講得得早。」

(中時 )