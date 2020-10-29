Rockets were sold on Silas' offensive ingenuity, his pedigree w/ Rick Carlisle, Steve Clifford and his father, Paul Silas. Silas has coached some remarkable guards in his NBA career, including Luka Doncic, Kemba Walker, Steph Curry. Now he gets to run offense for Harden-Westbrook https://t.co/52Qfuknilb — Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 28, 2020

儘管先前謠傳前火箭教頭傑夫范岡迪、火箭助教約翰盧卡斯等人比較可能接掌火箭帥位，沒想到《ESPN》權威記者沃洛納斯基29日搶先爆料，火箭決定找來毫無NBA總教練經驗的獨行俠助教西拉斯擔任新教頭，徹底跌破外界眼鏡或預測。

現年47歲的西拉斯，NBA行政生涯從1999-00年球季擔任黃蜂球探開始，隨後擔任黃蜂、騎士、巫師、勇士、獨行俠等隊助教，僅在2017年12月4日暫代黃蜂兵符1個多月，因為當時黃蜂總教練克利福德生病缺席，如今升任火箭教頭。

沃神認為，火箭會看上西拉斯的主因，在於他擅長調教球隊進攻能力，以及跟柯瑞、肯巴沃克、東契奇等明星後衛的合作經歷，火箭高層相信西拉斯能夠成功帶領哈登、韋斯布魯克兩名明星控衛，其實火箭2016年夏天就曾考慮過西拉斯。

根據《休士頓紀事報》資深記者費根跟進報導，目前火箭已跟前尼克總教練荷納塞克、前溜馬總教練麥克米蘭等人展開談判，期望兩人加入火箭教練團，另外現任助教約翰盧卡斯預計留任，畢竟他跟哈登、韋斯布魯克兩人關係相當不錯。

(中時 )