儘管先前謠傳前火箭教頭傑夫范岡迪、火箭助教約翰盧卡斯等人比較可能接掌火箭帥位，沒想到《ESPN》權威記者沃洛納斯基29日搶先爆料，火箭決定找來毫無NBA總教練經驗的獨行俠助教西拉斯擔任新教頭，徹底跌破外界眼鏡或預測。
現年47歲的西拉斯，NBA行政生涯從1999-00年球季擔任黃蜂球探開始，隨後擔任黃蜂、騎士、巫師、勇士、獨行俠等隊助教，僅在2017年12月4日暫代黃蜂兵符1個多月，因為當時黃蜂總教練克利福德生病缺席，如今升任火箭教頭。
沃神認為，火箭會看上西拉斯的主因，在於他擅長調教球隊進攻能力，以及跟柯瑞、肯巴沃克、東契奇等明星後衛的合作經歷，火箭高層相信西拉斯能夠成功帶領哈登、韋斯布魯克兩名明星控衛，其實火箭2016年夏天就曾考慮過西拉斯。
根據《休士頓紀事報》資深記者費根跟進報導，目前火箭已跟前尼克總教練荷納塞克、前溜馬總教練麥克米蘭等人展開談判，期望兩人加入火箭教練團，另外現任助教約翰盧卡斯預計留任，畢竟他跟哈登、韋斯布魯克兩人關係相當不錯。
(中時 )
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