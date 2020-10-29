雙11將至，富邦媒(8454)宣布2020《momo雙11超狂購物節》將於11月1日開跑，今年momo立基整年的運籌規劃，以超越歷年的服務水平及活動規模，希望挑戰雙11檔期累積造訪人次與業績年增50%。

全球最大狂歡購物節「雙11」被視為電商零售業兵家必爭戰場，富邦媒也提前備戰，宣布2020《momo雙11超狂購物節》將於11月1日起跑，暖身慶11月1日到11月6日首波由「品類折扣日」打頭陣，11月7日到11月8日再由《1111品牌嘉年華》實體活動接棒，攜手近40大品牌並邀請明星網紅於信義區展開，11月11日重頭戲《momo雙11超狂購物節》正式登場，今年有千大品牌折扣最低1折起、搭配雙11晚會，希望能衝高銷售業績。

富邦媒表示，去年11月11日締造單日業績21億元亮眼表現，今年momo將立基整年的運籌規劃，以超越歷年的服務水平、活動規模、好康優惠，挑戰雙11檔期累積造訪人次與業績年增50%。

富邦媒momo旗下通路包含購物網、摩天商城、電視購物及型錄，9月合併營收約49.6億元，月減9.54%，年增22.3%，雖然今年4月以來低點，但續創歷年同月新高，累計第3季合併營收為155.82億元，季減1.6%，累計1至9月合併營收約465.2億元，較去年同期成長29.5%。

(時報資訊)