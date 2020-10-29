資策會產業情報研究所（MIC）於10月28日至10月30日舉行《33rd MIC FORUM Fall》，展望2021年ICT產業景氣並分析未來長期趨勢。

2021年多數資通訊終端產品、資訊服務與電子商務之市場將呈成長趨勢，其中，全球通訊市場將恢復成長動能，其市場規模將成長10.7％。不過未來ICT產業景氣仍須留意新冠肺炎疫情、美中對抗戰、供應鏈轉移等不確定性因素，仍可能影響產業景氣。資策會MIC資深產業顧問洪春暉表示，影響2021年半導體產業景氣的關鍵為「美中貿易戰、AI、5G」；影響IT產業的關鍵為「零組件供應、遠距需求」；影響通訊產業的關鍵為「新冠肺炎疫情、5G、乾淨網路」。

觀察2021年的半導體產業，資策會MIC表示，AI拓展物聯網應用與5G滲透率的提升，有助於景氣增溫，須留意上游供應鏈，中國大陸持續強化對半導體垂直產業鏈的投資規模，以及市場庫存水位過高的隱憂問題。資深產業顧問洪春暉表示，需觀測近期中芯國際受美國管制之下，訂單轉移至台廠，產能出現排擠效應導致晶圓代工價格上漲。

資策會MIC指出，2021年IT產業景氣，零組件供應與遠距需求仍然是影響關鍵。雖然遠距需求有利於PC品牌出貨，但隨著PC需求暴增，面板與PC週邊IC缺貨，導致價格上漲，使筆電訂單交期遞延，甚至可能影響廠商獲利。面板部分，三星退出LCD市場，陸廠占據LCD主導地位、議價能力大幅提升，全球面板供不應求為觀察重點。未來須留意中國大陸本土製造商，是否轉而發展筆電與平板業務，搶占中國大陸內需市場，雖然台廠仍具生產技術優勢，但是在供應鏈持續脫鉤的大趨勢下，未來中國大陸業者將部分自行生產。

2021年通訊產業景氣主要受到新冠肺炎疫情、5G與乾淨網路影響，資策會MIC表示，5G仍將帶動部分換機需求，須注意美國禁令導致華為難以取得晶片無法出貨，蘋果、小米、三星、OPPO與vivo等業者搶食市場的結果，將影響台廠受惠的程度；網通部分，乾淨網路政策降低了陸系業者進入歐美市場的可能性，促使電信商在5G網路排除陸系設備，有利於更多Open RAN需求與臺灣業者發展。

資策會MIC資深產業顧問洪春暉觀測ICT產業長期趨勢表示，「數位經濟」是未來最重要的趨勢，當AI、5G等ICT科技被大量運用在各行業，ICT業者面臨轉型挑戰，未來科技業者須與跨領域業者有更多的結合。不同應用場域也對IT有不同需求，需要更彈性化的網路布建。未來通訊新生態，將打破國際大廠寡占局面，透過開源Open RAN網路架構，通訊產業新生態，將從封閉走向開放、從「To C」走向「To B」。面對ICT產業持續典範轉移，我國ICT供應鏈業者應持續創新，並掌握景氣回升階段，才能在下世代產業競爭中搶占先機。

(工商 )