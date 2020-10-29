陸媒《環球時報》29日刊發解放軍海軍少將楊毅文章指出，中美關係眼下跌入幾十年以來低谷，而且隨著大選投票日臨近，華盛頓不斷拿「中國牌」大做文章。他警告，中美關係已處於危險關頭，需要雙方努力才能「不脫軌」，同時別挑戰中國核心利益。

楊毅表示，美國不僅在中國大陸周邊構築「反華同盟」，還在一周內兩次批准對台軍售，令台海衝突氣氛不斷上升。日前，美國前國務卿季辛吉再次就中美關係敲響警鐘。他說，中美必須為兩國日趨激烈的競爭建立「交戰規則」，否則第一次世界大戰前全球政治的不確定局面將可能重現。凸顯了他對中美關係的重要性、敏感性和脆弱性的清晰認知。

文章指，當前，中美關係處於一個非常危險的關頭。中美雙方戰略競爭已經覆蓋各個領域，而各個領域的作用也發生了變化。經濟從壓艙石變成了利益衝突點；政治領域的戰略定位中，美國將中國大陸視為最主要的戰略競爭對手；安全關係，特別是軍事關係，雙方都盡量避免對決，但是都在為最壞的情景做準備。美國加大對中國大陸的軍事防範，強化情報、裝備、多邊軍事同盟以及作戰想定的針對性。

雖然中國大陸不願意與美國全面軍事對抗，但是美國不斷試探中國的戰略底線，一旦發生「戰略意外」，兩國都不願意放棄尊嚴使得雙方難以達成「體面的妥協」。中美關係互動中有失控的風險，這不利於中美兩國人民的根本利益，也不利於世界與地區的和平、穩定與繁榮。

楊毅稱，雙方努力才能「不脫軌」。中美關係的穩定發展不可能是通過一方的完勝而達到，必須雙方都做一定程度的妥協，確保兩國關係不脫軌。這個過程是長期的，其中最重要的就是，雙方在互動中要遵守規則，守住底線。規則就是以《聯合國憲章》為代表的國際關係準則。

文章指出，最近一兩年，美國挑戰中國國家核心利益底線主要表現在，詆毀中國大陸的政治制度，攻擊中國共產黨的領導，在國際上煽動針對中國大陸的新冷戰；在事關中國領土主權完整的台灣、新疆、西藏、香港等問題上不斷粗暴干涉；動用整個國家的力量打壓中國大陸的高科技公司，破壞中國大陸可持續的經濟發展勢頭；特別危險的是美國不斷動用軍事力量在南海、東海和台海挑釁，極大地升高了兩國軍事力量擦槍走火並導致直接軍事衝突的風險。

文章警告，別挑戰中國核心利益。希望美國不要在事關中國國家核心利益上越過中國的底線，即不要挑戰中國的國家主權、國家安全、領土完整、國家統一、中國憲法確立的國家政治制度和社會大局穩定、經濟社會可持續發展的基本保障等國家核心利益。

(中時 )