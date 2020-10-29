睪丸越大性能力越強？泌尿科醫師邱鴻傑在節目中解開迷思，其實睪丸的大小與產生的男性賀爾蒙並不是正相關，也因此無法用來代表性能力的好壞，但睪丸的尺寸過大或過小都不好，太小可能是萎縮了，太大可能是有感染問題，因此也分享一招在洗澡時快速「檢測自己睪丸的大小」。

泌尿科醫師邱鴻傑在節目《健康多1點》上表示，睪丸就像是個工廠，可以分泌精子，也能產生男性賀爾蒙，但睪丸的大小與產生的男性賀爾蒙，不一定呈正相關，因此不能用來代表性能力的好壞。不過，一般睪丸的大小，的確有個平均的尺寸可以參考。

邱鴻傑指出，「一般睪丸的尺寸，大概是在15至25立方公分，就是正常的範圍。」且左右兩邊的差距不會太大，但若睪丸過小，就代表睪丸有萎縮的狀況，也會影響到分泌，但睪丸過大也不要高興，因為可能有感染的問題，像是陰囊水腫、睪丸腫瘤等。

蛋蛋越大性能力越強？醫：尺寸不對恐出事，1招快速檢測。（圖／翻攝自健康多一點）

邱鴻傑也透露一個簡單的方式「檢測睪丸的大小」，把手指頭比一個「OK」，圈出來的這個圓圈大小，可在洗澡時讓睪丸去套套看，若大小差不多就表示睪丸是正常大小，但如果輕易就能穿過去，睪丸可能就有點小；若是套不過去，恐有過大的問題。邱鴻傑提醒，如果對睪丸大小與健康有所疑慮，建議可以去泌尿科門診諮詢。

(中時新聞網)