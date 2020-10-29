牛肉，有菲力、肋眼、沙朗、老饕、帶骨或去骨牛小排，以及戰斧等不同部位，以不同風味口感媚惑牛肉控或牛排老饕。雞呢？不只雞腿、雞胸、雞脖子或俗稱「七里香」的雞屁股，殊不知，單是雞腿，又可分切出「腿內肉」、「膝蓋肉」，還有一隻雞僅有2小塊的「雞蠔肉」，連雞腳踝都有不同風味與口感。
在台灣，要一次認識或嘗到雞身上各部位肉的風味，只有在日式燒鳥專門店才得以解惑或解饞。因為日式燒鳥專門店的廚師多接受過專業訓練，不僅善於「玩火」、掌握炭火燒烤，更必須具備刀功，「庖丁解雞」地將雞身上各部位肉精準分切出來。位在台北信義區neo19商場內的〈台北鳥喜 produced by Toriki 〉燒鳥專門店，就是一「雞盡其用」的日式燒鳥專門店，同時它也是得到米其林餐盤推薦的燒鳥店。
明治維新後才有的「燒鳥店」，指的是專賣烤雞肉為主的燒肉店 。在明治時期之前，日本人有很長一段時間是不吃牛豬雞鴨的，主要原因是約莫七世紀中期的天武四年，天武天皇頒布了「禁殺生食肉」的詔令，當時的人認為，食用肉類身體產生異味並會污染心靈，對神明不敬。直到崇尚全面西化的明治天皇認為，吃肉能強身強種，日本人才開始大量食肉。二次大戰後，美國人教會了日本人養肉雞，燒鳥店開始蓬勃，並成為日本餐飲業中一種獨立的業態。
專業的日式燒鳥店在台灣外食市場不多，能將全雞精準分解後燒烤傳遞非典食趣者更少，投資經營胡同燒肉的橘焱國際餐飲集團於2017年自日本東京引進在《東京米其林指南》蟬聯一星不墜的的〈鳥喜Toriki）燒鳥專門店來台，堅守不隨波逐流，嚴守只賣燒鳥的專門店風格，相當獨特。
為不斷追求燒鳥美味可能性並優化提升客人的用餐體驗，〈台北鳥喜〉決定在進入後疫情時代將食材大升級，以高海拔精緻養殖的「馥桂雞」取代原本品質就很高檔「桂丁雞」，同時更以日本資深燒鳥老饕眼認為雞肉中經典、珍稀部位燒烤，再搭配燒烤蔬菜、沙拉、前菜、甜點等推出「台灣限定．雞懷石套餐」，一套15道菜、每套1,200元，僅限晚間供應，不只CP值很高，更是志在吃遍下的食家饕客或吃貨認識雞身上各部位「零件」的「好食雞」。
在日本，除了有專門分切雞肉的執照，僅供應雞肉串燒的專門店也執著於雞隻部位的徹底研究。日日供應不同部位的台北鳥喜，大致將全雞分切為腿、翅、胸、脖、尾椎、內臟共六大部位再細切，由於必須審慎分解精選出最合適品質，因此每日的珍稀部位皆需視當日食材狀況而略有差異。
國人喜愛的雞腿，在〈台北鳥喜〉可再細分為〈雞蠔肉〉、〈腿內肉〉、〈膝蓋肉〉等，其中被法國人稱為「傻瓜才不要」〈雞蠔肉〉，為雞腿骨凹槽下兩塊狀似生蠔的精華，在俐落純熟刀工下得以留住肉汁，並以鹽烤方式帶皮烤得酥脆，肉質厚實彈Ｑ。而同時具有雞腿肉、雞皮與軟骨、筋口感的〈膝蓋肉〉，以波浪型的串法平均受熱碳烤，帶皮的部分具有炭香，最下層的肉質則帶有軟骨，是串鮮嫩與Q彈兼具，一次吃得到四種不同口感的獨特部位。
看似常見的雞翅，在〈台北鳥喜〉還能再細分出〈手羽先〉、〈小手羽〉、〈翅肩肉〉等，稀少珍貴的〈翅肩肉〉為前端靠近雞胸，後段靠近雞翅的中心部位，帶有筋與厚皮的特色，吃起來有雞胸與雞翅的綜合口感，而且每一口都能嚐到略帶差異的豐富滋味。頸部的〈雞首肉〉則是將雞脖子去骨去皮，再細分為上下兩條，帶有筋的部位需經驗豐富才能串起，烤後油脂豐富、風味厚重，最適合下酒。
內臟部分，也端出半熟滑嫩的〈醬燒雞肝〉，以及〈雞心〉、〈雞上心〉、〈雞丸心〉、〈雞胗〉等不同部位，其中數量稀少，一天僅能販售約5串的〈雞上心〉為雞心上方帶有血管部分，因油脂豐富採以醬燒方式碳烤，略帶炭香與苦韻，相當大人味。
(工商 )
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