40歲女演員謝盈萱有「劇場女神」美稱，2年前她以電影《誰先愛上他的》獲得台北電影獎和金馬獎雙料影后，過去也在《花甲大人轉男孩》、《俗女養成記》等作品表現亮眼。今(29日)週刊報導，近日她和「國民媽媽」潘麗麗演母女，片場互動卻冷冰冰，潘麗麗常一到片場就找人聊天，跟謝盈萱安靜性格不同，還傳謝盈萱因此私下對潘麗麗舉止皺眉。

謝盈萱今年以《俗女養成記》入圍金鐘影后，最近全新第二季開拍，劇組回到台南後壁區拍攝，擔起女主角「陳嘉玲」女主角謝盈萱坦承壓力頗大，直說：「希望一樣能成功！」。據知第二季的劇情將縈繞在「陳嘉玲」入住了花光所有積蓄買下「鬼屋」，謝盈萱透露「美術組超厲害的！差別超級大，完全像一個新的空間！」請觀眾朋友期待，也預告「這次會有很多朋友一起進來加入演出」。

據《鏡週刊》報導，除了《俗女2》之外，謝盈萱最近也接拍卡司有影帝黃秋生、新生代范少勳及黃姵嘉的《四樓的天堂》，她在劇裡和潘麗麗演出母女，雖拍攝時相處融洽，但因個性一冷一熱，起初也歷經了一陣磨合。

報導指出，潘麗麗個性熱情，常一到片場就找人攀談，和謝盈萱喜歡在角落讀劇本的個性不同，也有人指某次因潘麗麗聊天聲音太大，讓謝盈萱皺眉，不太能適應，幸好過一陣子後，兩人也明白彼此屬性。對此，潘麗麗方面沒多作回應，謝盈萱經紀人則說，能和前輩合作是榮幸，所謂的皺眉應該是研讀劇本時的當下動作，希望大家別過度聯想，多看演員們的努力。

(中時新聞網)