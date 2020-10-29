全球新冠肺炎疫情急速擴大，以及投資人擔心下周美國總統大選結果可能出現爭議，周三華爾街股市崩跌，道瓊工業指數跌逾900點，創下7月底以來新低。

周三收盤，道瓊工業指數跌943.24點或3.43%，為26,519.95點。標普500指數跌119.65點或3.53%，為3,271.03點。那斯達克指數跌426.48點或3.73%，為11,004.87點。

這場全球大流行病疫情不斷升高，以及華府無法在11月3日大選前就新一輪財政激勵方案達成協議，拖累美股三大指數放量重挫逾3%，收盤前美股加速跳水，道瓊指數與標普500指數雙雙創下6月11日以來最大單日跌幅。

美國12個州因新冠肺炎住院的患者人數創下新高。疫情在歐洲正迅速擴大，德國與法國宣布將大範圍關閉公共生活的防疫封鎖措施，為期長達一個月。

根據約翰·霍普金斯大學（Johns Hopkins University）提供的分析數據，過去一周，美國的新冠狀病毒確診數每日平均增加71,832人，再創紀錄。

North Star投資管理公司投資長Eric Kuby表示，顯然疫情已經失控，它正在飆升，情況很糟，這場大流行病會消失的概念，只是一個錯誤的假設。

飯店旅館、航空公司與其他對疫情敏感的休閒旅遊股大跌，標普1500航空公司指數重挫4.3%。聯合航空跌4.6%，皇家加勒比海國際郵輪跌7.4%，挪威郵輪與嘉年華郵輪分別跌9.1%和10.6%。

投資人擔心燃油需求將進一步下滑，原油價格大跌，能源指數應聲重挫4.22%。

在距離大選僅剩6天時間，衡量華爾街恐慌情緒的Cboe波動率指數（VIX）升破40，創下6月15日以來新高。對於在11月3日晚間可能無法宣布勝選者的擔憂，亦激發拋售賣壓。

據路透/易普索民調結果，民主黨候選人拜登的全國支持率領先現任總統川普10個百分點，但在決定勝負的搖擺州，雙方的支持度差距出現拉鋸。

標普11大類股全面下挫，科技股崩跌4.33%，跌幅最大。通訊服務股跌幅亦超過4%。大型科技公司蘋果、谷歌母公司Alphabet與臉書將於周四公布財報，其股價跌幅超過4.6%，對標普500指數的打擊最大。

波音上季虧損小於預期，但宣布到2021年將裁員數千人，以因應航空旅行需求持續下滑。波音股價下跌4.6%。

奇異（General Electric）逆勢大漲8%，成為盤面罕見的亮點。受惠於削減成本效益，以及電力與再生能源業務改善，該公司上季意外實現獲利和正現金流。

(時報資訊)