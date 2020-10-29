周三夜間美股指數期貨反彈走高，擺脫稍早前三大指數全面崩跌、道瓊指數與標普500指數雙雙創下6月11日來最大跌幅的低迷行情。

目前道瓊指數期貨漲226點或0.9%，為26,647點。標普500指數期貨漲0.81%，那斯達克100指數期貨漲0.64%。

稍早前，因投資人擔心全球新冠肺炎疫情急速升高，恐再度觸發大規模封鎖措施，導致經濟再遭重創，以及隨著美國大選逐漸逼近，對這個全球最大經濟體政局的不確性越來越感到不安，周三美股崩跌，道瓊工業指數下挫943.24點或3.43%，為26,519.95點，創下7月底以來新低。標普500指數跌3.53%，報3,271.03點。那斯達克指數跌3.73%，報11,004.87點，創下9月8日來最大單日跌幅。

德國與法國宣布實施大範圍防疫封鎖措施，為期長達一個月，歐洲股市應聲重挫，亦為美股帶來壓力。

福特汽車在盤後發布財報，其上季獲利遠優於市場預期，激勵盤後股價大漲近5%，稍早前一度漲逾7%。社群媒體Pinterest上季營收與用戶增長強勁，周三盤後股價飆升30%。

(時報資訊)