歐美第二波疫情惡化，德國、法國祭封鎖措施，危及全球經濟復甦，加上美總統大選前不確定性，拖累美股周三（28日）再度狂瀉943點，累計三天大屠殺逾1800點，亞股也受波及，日、韓股早盤下跌約1%左右，台股開盤重挫205點，摔破12600點整數大關，月線、季線也直接失守。

從類股和個股表現來看，電子權值、傳產、金融同步走弱。台積電開盤大跌 7 元，失守季線大關，跌幅超過 1%，鴻海、大立光也連袂挫跌，跌幅在1% 左右，其他權值股，包括台塑四寶、國泰金、富邦金等都在盤下震盪。

由於全球疫情捲土重來，防疫概念股成為盤面強勢指標，毛寶直攻漲停，恆大、南六、國光生、生華科、康那香、泰博等漲幅也超過 1%。

法人指出，干擾盤勢因素除了新一波疫情外，美國大選不確定性也讓市場擔憂，而新台幣強勢升值，令撐盤主力的電子股飽受匯損之苦，拖累大盤整體表現。台股今季線摜破後，留意短線能否迅速收復，選股方向聚焦半導體、生技、運動風、二線塑化、內需、蘋概。

道瓊工業指數終場重挫943.24點（或3.43%），收在26519.95點；標準普爾500指數下跌119.65點（或3.53%），收在3271.03點；那斯達克綜合指數大跌426.48點（或3.73%），收在11004.87點。

(中時新聞網)