效力日職羅德隊的台灣左投陳偉殷，昨天繳出完投8局僅失2分，相隔9年再繳出完投投球內容，但隊友火力沒給予支援，讓他吞下來到羅德後第2敗，但他仍發文勉勵自己，「沒關係，把自己工作做好就夠了！」

今年遭水手隊釋出後，陳偉殷返台仍一直積極訓練，終於在9月底時重返日職，加入羅德，成為另名台灣左投陳冠宇的隊友。

昨天陳偉殷先發面對軟銀，用101球完投8局，僅失2分的優質投球內容，但打線遭對方投手壓制，先發投手千 滉大8局飆出12次三振，讓羅德以0比2吞敗，陳偉殷重返日職勝投仍未開張。

陳偉殷昨天賽後在臉書粉絲團上發文，寫到與兒子的對話，提到自己上次完投已是9年前的事了，這讓2012年出生的大兒子感到非常驚訝，直呼「哇，我還沒有出生耶！」

大兒子也替爸爸沒能拿下勝投感到非常惋惜，但陳偉殷反倒安慰兒子且勉勵自己，「沒關係，把工作做好就夠了！」陳偉殷加盟羅德至今已出賽3場，防禦率僅2.25，但打線都沒給予支援，目前戰績0勝2負。

(中時 )