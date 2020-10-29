看來七六人真的毫不擔心失去中國大陸市場與球迷！《ESPN》權威記者沃納洛斯基29日爆料，七六人已經決定將跟還沒正式卸下火箭總管位置的莫瑞，簽下5年籃球事務總裁合約，原本擔任總裁的布蘭德，將會成為莫瑞的下屬擔任總管。

去年底爆發支持香港言論，造成火箭與NBA受到大陸官方抵制的莫瑞，在火箭上季止步西區準決賽後，就跟火箭老闆費爾蒂塔達成辭職協議，預估在美國時間11月1日正式離職，沒想到他馬上找到新工作，甚至是比原本職位更高的總裁。

只是莫瑞先前請辭火箭總管之際，曾對外放話自己打算暫時不會擔任NBA高層職務，轉而陪伴自己兩個就讀大學的小孩，如今卻再次自打嘴巴，就在正式辭去火箭總管位置的同一天，可望接下七六人籃球事務總裁，似乎反而讓他「升職」。

七六人會想找來莫瑞擔任總裁的主因，在於球隊高層認為布蘭德的操作不夠出色，還不如找來擁有「精算師」封號的莫瑞，重新大膽改造球隊體質，畢竟近年七六人在季後賽表現低迷，最近3年都只打到東區準決賽就被提前淘汰出局了。

(中時 )