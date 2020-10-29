高鐵台北站今早7時35分發生旅客攀爬月台，造成列車緊急停車，導致行車一度受阻40分鐘，但列車稍早已於8時15分恢復運行，而攀爬月台的旅客輕微擦傷，已由鐵警戒護送醫治療。

高鐵台北站今(29日)上午7時35分發生旅客攀爬月台門事件，造成列車緊急停車。高鐵公司立即啟動應變救援，並同步通報鐵路警察。

高鐵公司表示，該名旅客輕微擦傷，後續由鐵警戒護送醫治療中。受此事件影響，高鐵台北站緊急啟動了月台調度，造成部分列車延誤，稍早已於8時15分恢復運行，敬請旅客見諒。

(中時新聞網)