高鐵台北站旅客攀爬月台 行車一度受阻40分鐘 09:102020/10/29 中時新聞網 何立雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高鐵台北站旅客攀爬月台，行車一度受阻40分鐘。（示意圖 / Shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高鐵台北站今早7時35分發生旅客攀爬月台，造成列車緊急停車，導致行車一度受阻40分鐘，但列車稍早已於8時15分恢復運行，而攀爬月台的旅客輕微擦傷，已由鐵警戒護送醫治療。 高鐵台北站今(29日)上午7時35分發生旅客攀爬月台門事件，造成列車緊急停車。高鐵公司立即啟動應變救援，並同步通報鐵路警察。 高鐵公司表示，該名旅客輕微擦傷，後續由鐵警戒護送醫治療中。受此事件影響，高鐵台北站緊急啟動了月台調度，造成部分列車延誤，稍早已於8時15分恢復運行，敬請旅客見諒。 (中時新聞網) #高鐵 #旅客 #台北站 #攀爬月台 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 王記砸9億 入手西華富邦四戶 04:102020/10/29 產業．科技 台中房市交易熱區 大里烏日成黑馬 04:102020/10/29 產業．科技 臺鐵南迴線電氣化 12／23正式通車 04:102020/10/28 產業特刊 中山分局貪汙案 爆2警索賄 04:102020/10/29 地方新聞 台灣好行六都獨缺台中 楊典忠促規劃山海屯觀光公車 14:392020/10/28 生活 永康、新市火車站間斷軌 司機員接力查證揪出斷軌 12:072020/10/28 生活 國軍戰備月 阿帕契降落新竹高鐵旁 12:312020/10/29 軍事 仁寶、思科聯手 搶進5G智慧服務 04:102020/10/29 產業特刊 中山分局員警貪汙案 2警5業者遭聲押禁見 07:132020/10/29 社會 三房月付6,666元起 竹北豐邑TECH PARK 熱銷七成 04:102020/10/29 產業特刊 生活熱門新聞 天鵝生成！明晚下探16度 下周恐有強大颱風威脅台灣 - 生活 雙胞後再迸出三胞！少婦勇生7男 夫笑組樂團 - 生活 牛排賣99元要賺啥？網揭「驚人成本」：很可怕 - 生活 全聯貨架驚見9999元天價醫療口罩 真相曝光網喊：太划算 - 生活 楊志良籲停打賽諾菲疫苗 指揮中心：有問題就會 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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