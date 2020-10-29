臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書「罷免陳致中」）

前高雄市市長韓國瑜遭罷免後，各地民眾發動一連串罷免活動，盼能將他們認為「不適任」的議員罷免。其中高雄地區尤其熱烈，目前市議員黃捷、高閔琳都已正式進入第二階段連署；陳致中則遲遲未達連署份數，距第二階段截止日11月2日僅剩3天，讓韓粉告急大喊：「還差一些，大家繼續努力！」

罷免陳致中總部先前指出，第一階段才送3300份連署書，已展開二階連署，在11月2日截止，希望可以募集到3.5萬份。「罷中總部」外的看板，以粉紅色為底，並畫上瓢蟲的圖案，同時上面還寫有「罷不掉，被人笑」、「鎮港除蟲隊，全民抓瓢蟲」的標語。

有網友在臉書粉絲專頁「罷免陳致中」發文：「請問第二階段連署還差幾份呢？

好像沒什麼消息？嫖妓中必下台！」文章一出，獲得超過500個讚與超過60則留言，回響熱烈。

韓粉網友則激動回應：「還差一些，大家繼續努力！」有人問：「還差多少有個明確的數字嗎？」韓粉則回道：「加油！就差一些了！」其他網友也留言：「小港有哪裡這幾天有擺攤？我找不到手上還有別人的幾份」、「大鵬路上有一菜市場附近」、「你可以拿去大鵬路那有一間賣大腸豬血湯的店家」、「大家加油啊！快到達了」、「罷免後，四年不得參選同一職務！所以，下任市議員沒有參賽權！」

(中時新聞網)