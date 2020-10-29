旅居歐洲的部落客「松露玫瑰」（Truffle Rose）以分享食譜、美食以及遊記，在網上擁高知名度，不過她7月底時發文透露，乳癌細胞轉移「醫生宣告我僅有三個月，甚至更短的生命」，不過她仍樂觀面對生活，並和丈夫展開旅行，不過松露玫瑰的丈夫阿莫在台灣時間今（29日）凌晨宣布，松露玫瑰離世消息。

松露玫瑰7月底時在網上宣布，乳癌細胞轉到器官，醫生說無法治療、只能用藥盡量控制「醫生宣告我僅有三個月，甚至更短的生命」，松露玫瑰也透露，自從她2017年生病開始，就有心理準備，因此她的情緒也沒有太大起伏。

松露玫瑰當時也提到：「不過，我也慶幸這樣的結局，可以和諸位好好道別」，而她也決定與丈夫開始享受最後的人生，並表示：「為了不讓身體遭罪，開始疼痛時，我會選擇在家安樂而死」，令人難過的是，松露玫瑰最後不敵病魔，她的先生阿莫在今天凌晨發文宣布松露玫瑰的消息。

阿莫曬出松露玫瑰綁著雙馬尾的俏皮照，難過寫下：「脆弱的蝴蝶飛走了」，阿莫在文中回憶兩人從相識到相惜的故事，但談到愛妻離世，他仍難掩悲傷感嘆：「我非常愛她，她將永遠在我心中，會非常想念她！我好寂寞」，讓人看了都相當不捨。

(中時新聞網)